2021/09/15 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة اربيل تكشف عن صفقة مع بغداد بخصوص البنزين

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