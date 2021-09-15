انفجار يستهدف دورية للبيشمركة في دهوك

2021/09/15 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- دهوك افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بان انفجارا استهدف دورية تابعة لقوات البيشمركة بمحافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "انفجارا استهدف دورية تابعة لقوات البيشمركة في قضاء اكري بمحافظة دهوك".

وأضاف ان "الانباء الأولية تشير الى استشهاد عنصر في البيشمركة خلال الانفجار".

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