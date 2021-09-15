جونسون يجري تعديلا في الحكومة البريطانية.. وراب من الخارجية إلى العدل بعد ضجة أفغانستان

2021/09/15 | 19:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نقل دومينيك راب من منصبه كوزير للخارجية وعينه نائبًا لرئيس الوزراء ومستشارًا ووزيرًا للعدل في تعديل وزاري.

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