2021/09/15 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابع/ المركز الخبري الوطني أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاربعاء، أنه داهم وكرا للمسلحين في مديرية جنوب وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا المتاخمة للحدود الأفغانية، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 7 جنود، و5 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).