شخص يغتصب طفلة حدث في السماوة والمحكمة تصدر حكهما بحقه

2021/09/15 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات المثنى حكما بالسجن المؤبد بحق المدان ( م ه خ ) استنادا لاحكام المادة ( 393 ) من قانون العقوبات العراقي وذلك لارتكابه جريمة الاغتصاب وممارسة الفعل الجنسي على طفلة حدث تبلغ من العمر 15 سنة في السماوة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (15 ايلول 2021)، "أستخبر مركز شرطة المملحة التابع الى قسم شرطة قضاء السماوة من قبل ذوي المجني عليها بفقدان ابنتهم الحدث البالغة من العمر 15 عاما التي غادرت بيتها الى جهة مجهولة،" مبينا انه "وبعد البحث والتحري والتواصل مع وجهاء وسادة المنطقه تم العثور على الطفلة الحدث التي أفادت بانها قد تعرضت الى الاغتصاب الجنسي من قبل احد الشباب من اقاربها وخوفا على حياتها هربت من الدار."

واضاف البيان انه "وبعد الاستعانة بمصادرنا الخاصة تم جمع المعلومات والأدلة من حول مكان تواجد المتهم وقد القي القبض عليه، ودونت اقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفة وفق أحكام المادة ( 393 ) من قانون العقوبات العراقي واحيلت الاوراق التحقيقية الى قسم مكافحة الإجرام لإكمال التحقيق وتمت احالته إلى المحاكم المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون."

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