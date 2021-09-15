من ثورة نيسان الى الاحتلال الامريكي لافغانستان - عادل حبه

2021/09/15 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه من ثورة نيسان إلى الإحتلال الأمريكي لأفغانستانمن جعل أفغانستان دولة إسلامية؟ بقلم سيرغيه جيرنياخوفسكيالمصدر:"صندوق الثقافة الستراتيجية"ترجمة عادل حبهلم يأت الإسلاميون لحكم أفغانستان اليوم مع انسحاب القوات الأمريكية، ولا حتى في عام 1996 عندما استولت طالبان على كابول لأول مرة.



كان الطريق جارياً في أفغانستان بالتحول من دولة إسلامية تقليدية إلى دولة علمانية منذ عام 1926، فع ......





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