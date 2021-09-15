2021/09/15 | 19:40 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 | 07:22 مساءً

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نيران تلتهم بساتين زراعية ومزرعة لتربية الدواجن في ديالى

اندلعت حرائق مجهولة في بساتين زراعية وحقل لتربية الدواجن شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .



وقال مصدر محلي لوسائل اعلام محلية ان النيران التهمت اكثر من ( 8) دونمات من البساتين المثمرة واجزاء من مزرعة لتربية الدواجن في قرية نهر الامام بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة .



واضاف ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران ومن توسعها الى البساتين المجاورة .



فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقا لكشف اسباب نشوب الحرائق

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