2021/09/15 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح: العراق يتجه نحو التعافي وحضوره مهم في المنطقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العراق يتجه نحو التعافي وحضوره مهم في المنطقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: العراق يتجه نحو التعافي وحضوره مهم في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).