استشهاد مقاتل في الحشد خلال عمليات جرف النصر

2021/09/15 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، استشهاد أحد مقاتليها خلال عمليات جرف النصر.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "هيئة الحشد الشعبي تزف الشهيد البطل (ضياء حربي خلاوي) احد مقاتلي اللواء 47 بالحشد الذي ارتقى اثناء اداء واجبه في جرف النصر شمالي بابل".

وأضاف "إذ تعزي الهيئة قيادة عمليات الجزيرة للحشد واللواء 47 وذوي ومحبي الشهيد، فإنها تجدد العهد بمواصلة الدرب الذي مضى عليه الشهداء بالدفاع عن بلدهم ونصرة شعبهم ضد زمر الارهاب الظلامية".

وأكد ان "ممارسات داعش وتحركات فلوله لن تزيدنا الا إصرارا على بذل الجهود لحماية الارض وتأمين المقدسات ولاسيما مع قرب زيارة الاربعين في العشرين من صفر الحالي".

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