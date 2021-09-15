العراق والاتحاد الأوربي يؤكدان حاجة المنطقة لمبدأ الحوار

2021/09/15 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، حاجة المنطقة إلى استقرار أكثر ودعم لمبدأ الحوار والعقل والحكمة.وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن الأخير “استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية في العراق، كرستوف بويك، والوفد المرافق له، بحضور روث كوفمان من مقر الاتحاد الأوربي في بروكسل، وممثل سفارة الاتحاد الأوربي في العراق”.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، “مراجعة وتقييم عمل البعثة في العراق، ومهامها الإنسانية والاستشارية، إلى جانب التأكيد على استمرار دعم البعثة للعراق، وفي جميع المجالات”.

وأكد الأعرجي، أن “المنطقة بحاجة إلى استقرار أكثر ودعم لمبدأ الحوار والعقل والحكمة، لتجنب النزاعات، مشيرا إلى أن العراق يؤمن بأن التنمية الاقتصادية للبلدان ستخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وختم اللقاء، بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التعاون بين العراق وبعثة الاتحاد الأوربي، بما يعزز مكانة العراق ودوره الريادي في المنطقة.

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