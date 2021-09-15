مصرع منتسب في الحشد بمواجهات مع داعش

2021/09/15 | 20:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، بمصرع مقاتل في الحشد الشعبي خلال عمليات جرف النصر شمالي بابل.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (15 ايلول 2021) ان "هيئة الحشد الشعبي تزف الشهيد البطل (ضياء حربي خلاوي) احد مقاتلي اللواء 47 بالحشد الذي ارتقى اثناء اداء واجبه في جرف النصر شمالي بابل."

واضاف البيان "وإذ تعزي الهيئة قيادة عمليات الجزيرة للحشد واللواء 47 وذوي ومحبي الشهيد، فإنها تجدد العهد بمواصلة الدرب الذي مضى عليه الشهداء بالدفاع عن بلدهم ونصرة شعبهم ضد زمر الارهاب الظلامية."

واكد "ان ممارسات داعش وتحركات فلوله لن تزيدنا الا إصرارا على بذل الجهود لحماية الارض وتأمين المقدسات ولاسيما مع قرب زيارة الاربعين في العشرين من صفر الحالي."

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