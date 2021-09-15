“النور” ينشر مدونة السلوك الانتخابي.. اشتراطات نحو انتخابات نزيهة

2021/09/15 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز ينشر موقع “النور نيوز” نص مشروع مدونة السلوك الانتخابي الذي أعلن رئيس الجمهورية توقيعه بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الكتل.وألزمت مدوّنة السلوك الانتخابي المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة واشترطت على الأحزاب عدم التدخل بمهام المفوضية أو استخدام موارد الدولة.وشددت المدونة على عدم استخدام الرموز الدينية أو …

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اشتراطات نحو انتخابات نزيهة أولاً على النور نيوز.

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