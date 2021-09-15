2021/09/15 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث في الشأن السياسي، عقيل الطائي، اليوم الاربعاء، ان تعرض الانتخابات للخروقات سيفقدها شرعيتها، مشددا على المرشح ان يكون واقعيا في طرح برنامجه.وقال الطائي لبرنامج “بضم العين”: ان “الشرعية تكتسب من الاجراءات المرافقة للعملية الانتخابية”، مبينا ان “تعرض الانتخابات للخروقات سيفقدها شرعيتها، وشرعية الانتخابات تكتسب حتى لو وصلت نسبة المشاركة الى 10 […]

ظهرت المقالة الطائي: تعرض الانتخابات للخروقات سيفقدها شرعيتها أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائي: تعرض الانتخابات للخروقات سيفقدها شرعيتها) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائي: تعرض الانتخابات للخروقات سيفقدها شرعيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).