القاهرة: الحلبوسي يبحث مع نظيره المصري والرئيس السيسي ملفات التعاون المشتركة

2021/09/15 | 20:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع نظيره المصري حنفي جبالي، العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيلول 2021)، ان "الحلبوسي يرافقه وفد نيابي التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي في مقر مجلس النواب، وجرى عقد جلسة مباحثات في مقر المجلس تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين".

وأكد الحلبوسي أن "العراق حريص على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على الصعد كافة"، مشيرا إلى "أهمية التعاون النيابي بين العراق ومصر في المحافل العربية والإقليمية والدولية، مشيدا بدعم مصر لوحدة واستقرار وأمن العراق".

من جهته، أكد الجبالي "موقف مصر الثابت بدعم العراق واستقلال قراره السياسي ومواصلة العمل لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك، وكل ما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار".

وكان الحلبوسي التقى رئيسَ جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية.



وبحث اللقاء العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي.

وأكد الحلبوسي بحسب بيان لمكتبه، خلال اللقاء، تقديره العالي لجهود الرئيس السيسي في دعم العراق، مثمناً دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين على المستوى الثنائي وتعزيز وتفعيل التعاون الثلاثي بين الأشقاء (العراق ومصر والأردن)، مشيراً سيادته إلى أهمية التعاون النيابي في المحافل العربية والإقليمية والدولية.

من جهته، أكد الرئيس المصري حرص بلاده على استمرار تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة، واستعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق، من أجل تحقيق استقراره واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي.

كما عبَّر السيسي عن الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلاً عن رفض مصر جميعَ التدخلات الخارجية في شؤون العراق، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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