2021/09/15 | 20:12 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 | 08:05 مساءً | عدد القراءات : 11

مستشفى الطفل المركزي تاريخ طبي من تقديم الخدمات الطبية لشريحة الاطفال

تعد مستشفى الطفل المركزي التعليمي من اشهر المستشفيات الكبرى و التعليمية في العراق و المختصة بعلاج الاطفال حصرا من عمر (يوم واحد و لغاية 15) عام في تخصصات طب و جراحة الاطفال , تأسست هذه المستشفى عام 1986 و تقدم خدماتها الطبية و الصحية لجميع الاطفال و من كافة المحافظات العراقية و تحتوي المستشفى على مبنى (الاستشارية , الطوارىء , مبنى دار الاطباء , مذاخر الادوية , شقق الاطباء , مركًز غسل الكًلى ).





و بين مدير مستشفى الطفل المركزي الدكتور (قاسم راهي ) تعمل المستشفى على مدار (24) ساعة و تستقبل الاطفال و الحالات الحرجة في ردهة الطوارئ المجهزة بأحدث الاجهزة و المستلزمات الطبية و يتم فحص و علاج الاطفال في العيادة الاستشارية الصباحية و العيادة الاستشارية المسائية و توجد في ردهة الطوارىء ( المختبر , غرفة الطبيب الاختصاص , غرفة السحب , غرفة احصاء الطوارئ , غرفة التمريض الخفر , غرفة البخاخ , صيدلية الطوارئ ’ غرفة سحب النخاع الشوكي) مضيفا يتم ادخال الاطفال للعلاج في ردهات المستشفى بالاضافة الى ردهة الخدج و ردهات الامراض الانتقالية مؤكداتضم المستشفى مجموعة من المراكز المتخصصة للامراض النادرة (الامراض السرطانية ، النفسية ، الكلى النزفية النادرة) و الماراض النادرة و التي بدئت تنتشر في الوقت الحالي مثل امراض الغدد الصم و الامراض العصبية النادرة و يتم تجهيز المرضى بالعلاجات لهذه الامراض لندرتها في الاسواق و غلاء ثمنها و استقبلت وحدة العلاجات الهرمونية اكثر من (300) حالة و يتم اعطائهم العلاج الانزيمي عن طريق الوريد

و اضاف مدير القسم الفني اخصائي طب الطوارئ الدكتور (فراس مزهر سعيد) تقدم المستشفى الخدمات الطبية و الصحية لجميع الاطفال و تعتبر من اكبر المستشفيات المختصة على مستوى القطر و تضم اكفأ الملاكات الطبية و الصحية و العلاجية حيث تم خلال شهر اب من العام الجاري استقبال (6752) مراجع في العيادات الاستشارية و الطوارىء توزعت بين (5201) مراجع في العيادة الاستشارية الصباحية و (232) مراجع في العيادة الاستشارية المسائية و (1852) مراجع في الطوارىء و تم اجراء (75496) الف فحص مختبري في مختبرات المستشفى و اجراء (2025) فحص في الوحدات الساندة (الاشعة ، الايكو ، المفراس ، الرنين المغناطيسي) بالاضافة الى اجراء العشرات من العمليات الجراحية المتنوعة ، و اجرى مركز الزهور للكلى الصناعية (250) غسل كلوي للاطفال المصابين بالعجز الكلوي المزمن و الحاد

و بينت مسؤولة ردهة التاهيل التغذوي طبيب اطفال اختصاص الدكتورة (لمياء عمران الموسوي) تم افتتاح الردهة حديثا بجهود مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) بالتعاون مع منظمة اليونسيف و تقوم الردهة بعلاج الاطفال المصابين بسوء التغذية و المحالين من جميع العيادات الاستشارية و الطوارىء و المراكز التخصصية و المستشفيات من جميع محافظات العراق حيث يتم استلام الاطفال و يتم فتح ملف متكامل للطفل و اجراء التحاليل اللازمة و ادخالهم في برنامج معد من قبل منظمة اليونسيف و يتم متابعتهم لمدة شهر و يتم اعطائهم الغذاء المناسب ، بعد ذلك تتم المتابعة للطفل على مدار عام كامل .

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