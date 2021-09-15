البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية يكرمون الطلبة الموهوبين

2021/09/15 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الاربعاء، الطلبة الموهوبين المشاركين في البطولة الدولية للحساب الذهني السريع والتي أقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة مطلع الشهر الحالي.

وأكد محافظ البنك المركزي خلال حفل التكريم الذي اقيم لهم في مبنى البنك المركزي بحضور الكادر التدريسي المرافق لهم ورابطة المصارف الخاصة العراقية ، بحسب بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أننا "نشعر بالفخر ونحن نلتقي ابناءنا المشاركين في المسابقة الدولية للحساب الذهني حيث حققوا فيها مراتب متقدمة ورفعوا اسم العراق عالياً".

وقدم المحافظ شكره للطلبة لزيارتهم البنك المركزي وتحملهم عناء السفر من مختلف محافظات العراق متمنياً لهم مستقبلا واعدا في إدارة مفاصل الدولة،لافتاً الى ان لا أحد أولى ببناء البلد اكثر منكم".

واضاف البيان ان "المحافظ قدم شرحاً عن عمل البنك المركزي واقسامه وأبرز المهام المناطة به، مؤكداً أن "البنك المركزي سيبقى داعماً لقطاع التعليم في العراق عبر مبادراته المختلفة".

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