المكتب التنفيذي الخليجي يناقش اخر مستجدات

2021/09/15 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادترأس الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم اجتماعا للمكتب التنفيذي عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة آخر المستجدات بخصوص خليجي ” 25 ” في البصرة.

وتم خلال الاجتماع تقديم شرح موجز للحضور حول ملاعب البطولة ومقر إقامة الوفود المشاركة ومتطلبات البطولة حيث سيتم رفع توصيات الى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد يوم العشرين من الشهر الحالي عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الاتحاد.

ويحسم اجتماع العشرين من الشهر الحالي مكان إقامة البطولة وتوقيتها الذي أصعب ما يواجه المجلس التنفيذي كونه متقارب جدا مع بطولة العرب بداية كانون اول العام الحالي وتصفيات كأس العالم بنهاية كانون الثاني من بداية العام المقبل.وقد ابدى اعضاء التنفيذية بوقت سابق عن رضاهم عن المنشاءات والمرافق السياحية والفندقية بالإضافة إلى اعتماد ملعبي جذع النخلة والفيحاء في البصرة.

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