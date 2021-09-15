مقتل اثنين من البشمركة بانفجار عبوات ناسفة شمال العراق

2021/09/15 | 20:18 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد إعلام كردستاني اليوم الأربعاء، بمقتل اثنين من قوات البشمركة وإصابة آخرين في انفجار ثلاث عبوات ناسفة في محيط دهوك بشمال العراق.

وأشار الإعلام نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن اسمه إلى أن العبوات الناسفة "زرعها حزب العمال الكردستاني".

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وأضاف أن الحادث وقع في وادي نقبا ضمن منطقة نهلة الواقعة على الحدود الإدارية لقضاء عقرة الواقع إلى الشرق من محافظة دهوك.

وهذا أحدث استهداف تتعرض له البيشمركة على أيدي حزب العمال بعد سلسلة هجمات نفذت بعبوات ناسفة وألغام.

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