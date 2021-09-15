ملفات عديدة على طاولة الحلبوسي ونظيره المصري في القاهرة

2021/09/15 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف مصر الثابت بدعم العراق واستقلال قراره السياسي.

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