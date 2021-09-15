2021/09/15 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) يستطلع أهم المواقع الآثارية في السماوة لؤلؤة الجنوب ساوة كانت مدينة سياحية متكاملة المثنى – سعدون الجابري في احدث حلقة من (كلام الناس) على قناة (الشرقية) قام فريق البرنامج بجولة في محافظة المثنى وكانت المحطة الاولى زيارة موقع آثار الوركاء ..وعنها قال مقدم البرنامج علي الخالدي (كما يعلم الجميع أن تسميتها أوروك كانت […]

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