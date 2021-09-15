2021/09/15 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهندس يطلق أغنية جديدة دبي – الزمان طرح المطرب ماجد المهندس أحدث أغنياته تجت عنوان (يا جايبن راسي) من خلال اللون الغنائي والإيقاع السعودي.الأغنية من كلمات الشاعر قوس وألحان محمد العطار، وتوزيع المايسترو المصري مدحت خميس.ويقول مطلعها (يا جايبن راسي يا واصل اقصايلك مدبراتي انا ومقبلاتي سوي اللي ودك تراك انتا بحمايالله عطاك العذر […]

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