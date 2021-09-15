2021/09/15 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلة السقوط ..عمل يوثّق محنة الموصل الموصل – سامر الياس سعيد يتواصل العمل حاليا على تصوير مشاهد المسلسل الدرامي الذي يجمع فنانين عراقيين باقرانهم من فناني مصر وسوريا اذ كتب نصه الكاتب مجدي عمر ويقوم باخراجه المخرج السوري المعروف ناجي طعمة حيث يوثق العمل الذي يحمل عنوان (ليلة السقوط ) تفاصيل من احداث واقعية […]

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