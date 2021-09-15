2021/09/15 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، لنظيره المصري، حرص العراق على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على الصعد كافة.وقال مكتب الحلبوسي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي في مقر مجلس النواب، وجرى عقد …

ظهرت المقالة الحلبوسي يؤكد لنظيره المصري حرص العراق على توطيد علاقاته مع أشقائه أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد لنظيره المصري حرص العراق على توطيد علاقاته مع أشقائه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد لنظيره المصري حرص العراق على توطيد علاقاته مع أشقائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).