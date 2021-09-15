2021/09/15 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز استهدف مجهولون، الأربعاء، رتلاً لقوات البيشمركة بمحافظة دهوك.وبحسب مصادر صحفية، (15 أيلول 2021)، فان “عبوة ناسفة أو اكثر انفجرت على رتل لقوات البيشمركة في إحدى قرى قضاء عقرة غربي محافظة دهوك”.ولم يصدر بيان رسمي حتى لحظة كتابة الخبر حول التفاصيل.

ظهرت المقالة استهداف رتل لقوات البيشمركة في محافظة دهوك أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتل لقوات البيشمركة في محافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتل لقوات البيشمركة في محافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).