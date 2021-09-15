"أبل ووتش سيريس 7".. تعرف إلى مميزات وسعر ساعة أبل الجديدة

2021/09/15 | 20:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة أبل الجيل الجديد من ساعاتها "أبل ووتش سيريس 7".وتضم الشاشة أكبر وأزرارًا محدثة..إليكم أحدث خصائصها.

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