الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش في محافظتين

2021/09/15 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على عبوات ناسفة في كركوك وصلاح الدين .

وقالت القيادة في بيان، ان “قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة حيث نفذت قوة من مقر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرشاد جنوب غرب كركوك تم خلالها العثور على 6 عبوات ناسفة نوع بلازما حديدية ومسطرة تفجير ، تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي” .

واضافت انه “في ذات السياق نفذت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية تفتيش في منطقة “الكوش” ضمن قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين، لتجفيف منابع الإرهاب وتأمين المناطق من التحركات المشبوهة والبحث عن المطلوبين” .

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