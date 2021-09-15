المفوضية تلغي المصادقة على مرشحة وتبين الاسباب

2021/09/15 | 21:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، بإلغاء المصادقة على مرشحة وحجب الاصوات التي تخصل عليها، لقيامها بشراء بطاقات الناخبين.

وذكر بيان للمفوضية تلقى NRT نسخة منه، اليوم (15 ايلول 2021) أن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرر إلغاء المصادقة على المرشحة (أشواق فهد عبود الغريري) وحجب الأصوات التي تحصل عليها يوم الاقتراع".

واضاف، ان "قرار الإلغاء جاء لوجود دعوى جزائية ضد الغريري عن قيامها بشراء بطاقات ناخبين".

واوضح البيان، ان "القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال (3) أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر".

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