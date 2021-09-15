2021/09/15 | 21:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، اليوم الاربعاء، قرب إطلاق مشروع البطاقة الالكترونية للفلاح والمستثمر العراقي.واكدت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، على أن “العمل مستمر لتنفيذ مشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



إطلاق مشروع البطاقة الالكترونية للمزارع والمستثمر العراقي المركز الخبري الوطني.

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