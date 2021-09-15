تحالف ’قوى الدولة’ يستنكر قصف الحدود مع سوريا ويطالب بحفظ السيادة الوطنية

2021/09/15 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دان تحالف "قوى الدولة"، الأربعاء، استهداف قطعات الحشد الشعبي، داعيا الى حفظ السيادة الوطنية.

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وذكر التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيلول 2021)، انه "يدين بأشد العبارات، استهداف قطعات الحشد الشعبي المرابطة على الحدود العراقية السورية لحفظ أمن وسلامة البلاد، ويحمّل الأطراف المعتدية كامل المسؤولية عن إراقة الدم العراقي وانتهاك السيادة الوطنية".

وأكد البيان على "وحدة الصف الوطني، وأولوية المصالح الوطنية، والتزام الحكومة والقوى السياسية بمقتضيات أمن وسلامة وسيادة العراق".

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