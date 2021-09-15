المدوّنة تلزم المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة

2021/09/15 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تضمنت مدوّنة السلوك الانتخابي التي دعا إليها رئيس الجمهورية برهم صالح، ووقع عليها رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية بحضور الممثلة الأممية في العراق مواد وبنود ومحاور عدة.

وأبرز ما تضمنته المدونة إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة، واشترطت على الأحزاب عدم التدخل في مهام المفوضية، وألزمت جميع الأحزاب المشاركة بعدم استخدام موارد الدولة، فضلا عن اشتراطها على الموقعين عليها قبول نتائج الانتخابات النهائية المصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية، وعدم استخدام الرموز الدينية أو التأثير على إرادة الناخب بطرق غير مشروعة.

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