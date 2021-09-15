العثور على عبوات ناسفة في كركوك وصلاح الدين

2021/09/15 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على عبوات ناسفة في كركوك وصلاح الدين .وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة حيث نفذت قوة من مقر الفرقة الخامسة شرطة …

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