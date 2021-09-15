النظام الجزائري وابواقه المختلفة ، يعترفون بقتل المغربيين سائقي الشاحنات بمالي . يريدون محو المغرب من الخريطة . - سعيد الوجاني

2021/09/15 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني تعرض سواق مغاربة لشاحنات مجرورة بدولة مالي ، لعملية قتل ممنهجة ، دون ترك آثار تقرب لمعرقة الواقف وراء عملية القتل هذه ..



وبمجرد حصول الحادث / الجرم ، تضاربت الشائعات ، وتبودلت الاتهامات ، والاتهامات المضادة ، دون تحديد بالضبط الجهة الواقفة وراء هذه الاعمال الاجرامية ..



فالنظام الجزائري من خلال أجهزة مخابراته ، ومن خلال ابواقه ، وكل المصفقين له ، رمى بالمسؤولية على أجهزة المخابرات المغربية ، ال ......





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