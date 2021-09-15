راحلة فى - الخريف - الى حضارة - البحر - و زمن - الماء - - منى حلمي

2021/09/15 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي راحلة فى " الخريف " الى حضارة " البحر " وزمن " الماء " ---------------------------------------------------------------حتى ألفظ أنفاسى الأخيرة ، سأظل محيرة ، وان كانت هذه الحيرة تمتعنى ، لماذا كل شئ فى موسم الخريف 21 سبتمبر – 21 ديسمبر ، يبدو أجمل ، وأروع ،وأكثر الهاما ؟؟.



لا أعرف أسرار الخريف ، ولا أجبره على البوح بها .



على العكس ، اننى فى غاية الامتنان له .



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