التجارة تشكل لجنة عليا لشمول موظفيها بالحوافز والارباح السنوية

2021/09/15 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التجارة، علاي الجبوري، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا لدراسة شمول موظفي الوزارة بالحوافز والارباح السنوية.

وذكر إعلام التجارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التجارة علاء احمد الجبوري ترأس، اجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة جرى خلاله مناقشة اهم الملفات والخطط التي تتعلق بمفاصل عمل دوائر وشركات الوزارة".

وأضاف البيان، أن "الهيئة ناقشت المواضيع المطروحة في جدول اعمالها ( الارباح السنوية ، ومقترحات للشاحنات الجاثمة ، الحوافز ، ومجلس الحبوب العراقي ) فضلا عن مناقشة موضوع اطلاق وتجهيز السلة الغذائية للوجبة الثانية وتلافي الاشكالات التي حدثت في تجهيز السلة الغذائية للوجبة الاولى بايجاد حلول تخدم الصالح العام كذلك مناقشة موضوع تفعيل نظام الدفع الالكتروني في شركة الغذاء بالنسبة لقطع وكلاء المواد الغذائية ومناقشة اليات تطوير اسطول نقل وزارة التجارة وتقديم دراسة بذلك".

واكد الوزير الجبوري، خلال الاجتماع، على "ضرورة الاهتمام بموظفي الوزارة وتقديم الدعم لهم من خلال الحوافز والارباح السنوية ورفع الغبن لان هذا الدعم ينتج عنه عطاء وابداع" ، مشيراً الى "محاسبة المقصر والمتلكأ في العمل".

وبين، ان "اطلاق تجربة الجباية الالكترونية لخدمة النافذة الواحدة في تسجيل الشركات والدفع الالكتروني في دائرة التخطيط والمتابعة هي الاولى من نوعها التي ستنفذ في وزارة التجارة لاستكمال الحوكمة الالكترونية وتخفيف الروتين الحكومي ورفع مستوى تمثيل العراق في مؤشرات التقييم الدولي وتسعى خلال الايام المقبلة إلى الاهتمام بجوانب كثيرة"اخرى تتعلق بتحسين الاداء ورفع مستوى الانجاز "، مثنيا في الوقت ذاته على "الجهود المقدمة في تنفيذ هذه التجربة والتي ستكون نتائجها ايجابية للمواطن والوزارة في ان واحد" .

هذا واستمعت الهيئة الى تبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة واحالة عدد من الملفات الى الدراسة وتشكيل اللجان لغرض التصويت والمصادقة عليها وفق الاطر القانونية والصلاحيات الممنوحة.

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