الزراعة تعلن قرب إطلاق مشروع البطاقة الالكترونية للمزارع والمستثمر العراقي

2021/09/15 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن قرب اطلاق مشروع البطاقة الالكترونية للمزارع والمستثمر العراقي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بتوجيه من وزير الزراعة ستطلق دائرة التخطيط والمتابعة قريبا مشروع البطاقة الالكترونية للمزارع والمستثمر العراقي".

وأضافت ان "العمل مستمر لتنفيذ مشروع البطاقة الإلكترونية، والذي يعد من المشاريع المهمة التي حظيت باهتمام الوزير من خلال التوجيه بالإسراع بتنفيذه ووضع اللمسات الأخيرة لانطلاقه، وتهيئة وتحديد الاستمارة الخاصة به، وتوفير كافة المستلزمات الأخرى".

وأوضحت الوزارة انها "تعتزم إصدار البطاقة الالكترونية لكل مزارع ومستثمر عراقي، ويتم تضمين جميع المستلزمات والالتزامات التي تحصل بين المزارع والوزارة، وإيجاد صيغة تنسيق في هذا المجال، فضلا عن تحديد قاعدة بيانات لوزارة الزراعة لغرض رسم السياسات والخطط والبرامج للنهوض بالواقع الزراعي".

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