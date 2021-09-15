الحشد يستنفر جهوده لخدمة مسيرة الاربعين في ذي قار والبصرة

2021/09/15 | 21:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنفر الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، جهوده لخدمة مسيرة الاربعين في ذي قار والبصرة.وذكر اعلام الحشد، انه “مع انطلاق مسيرة الاربعين الراجلة نحو قبلة الاحرار ابي عبد الله الحسين عليه السلام، استنفر قسم الصحة العامة التابع لطبابة الحشد الشعبي لتنفيذ حملة تعقيم وتعفير كبرى للمواكب الحسينية في البصرة، وتبنى القسم حملة نشر تعليمات ارشادية […]

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