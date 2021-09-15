آخر عمل له كان في تركيا.. الرئيس المصري يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

2021/09/15 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر في مصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

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