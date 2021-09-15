2021/09/15 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشرت مجلة تايم الأمريكية قائمة بأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في عام 2021، ومن بين الأسماء، ظهر اسم أحد شخصيات حركة طالبان.في نهاية قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل طالبان “الخفي” ضمن 100 شخصية مؤثرة في العالم المركز الخبري الوطني.

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