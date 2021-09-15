2021/09/15 | 21:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XYM6cOT_C5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد العبادي: لا يوجد قانون لتنظيم الأموال في الداخل والخارج) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد العبادي: لا يوجد قانون لتنظيم الأموال في الداخل والخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).