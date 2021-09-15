تحديد موعد وملعب مباراة كأس السوبر في العراق

2021/09/15 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد وملعب مباراة كأس السوبر في العراق.

وستقام مباراة كأس السوبر بين القوة الجوية والزوراء على ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة المقبل.

وعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاربعاء أول اجتماع له بعد الانتخابات التي جرت أمس وأسفرت عن فوز عدنان درجال برئاسة الاتحاد وعلي جبار ويونس محمود بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

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