الحلبوسي وشكري يبحثان دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الأواصر بين العراق ومصر

2021/09/15 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية وأهميتها في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري”

واضاف البيان، “بحث اللقاء تعزيز التعاون الوثيق سواء كان ثنائياً بين مصر والعراق أوعبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن وفي المجالات كافة، على نحوٍ يلبي تطلعات الشعوب نحو الازدهار والتنمية”.

وتابع “كما تناول اللقاء الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية وأهميتها في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، من أجل تدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي”.

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