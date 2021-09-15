بعد فيديو متداول.. القبض على سعودي تحرش بامرأة

2021/09/15 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمتهم، الذي جرى إيقافه، مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، حيث اتخذت بحقه الإجراءات النظامية

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