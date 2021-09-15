استنفار العتبات المقدسة لتأمين زيارة الأربعين بتقنيات جديدة

2021/09/15 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

تقوم العتبات المقدسة باستعدادات أمنية وخدمية وصحية مكثفة لتأمين زيارة الأربعين المقبلة وتقديم الخدمات الضرورية للزائرين.

ونقل موقع الأئمة الاثنا عشر عن قسم المراقبة والاتصالات في العتبة العلوية قوله إنه "تم تزويد أقسام العتبة المقدسة بأجهزة الاتصالات وتهيئة موجات اتصال لكل قسم وفي الأماكن التي يتواجد فيها الزائرون"، مبينا أنه "تم تغطية أماكن جديدة بكاميرات المراقبة بهدف تأمين الزيارة وتسهيل انسيابية حركة الزائرين".

وأنشأت العتبة العلوية نقاط لصيانة وشحن هواتف الزائرين، وتوفير خدمة الاتصالات والانترنت المجانية على طريق يا حسين للزائرين، وفقاً لرئيس القسم المهندس رعد إبراهيم.

وتنسق العتبات المقدسة مع الأجهزة الامنية والعتبات المقدسة والمزارات الشريفة لتسهيل وصول آليات العتبات المقدسة ووفود الزائرين وخدام العتبات عبر السيطرات والقطوعات، وتجهيز نقاط التفتيش بمعدات الاتصال.

قفزات تقنية

وتشهد العتبات المقدسة قفزات نوعية في إدخال المعدات التقنية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في تنظيم وتأمين الزيارات المليونية لا سيما زيارتي الأربعين وعاشوراء.

ودشنت العتبة العباسية المقدسة قبل 6 أعوام منظومة متطورة لِعدِّ الزائرين الكترونياً عبر الكاميرات المنصوبة في بوابات كربلاء المقدسة.

والعام الماضي، كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن تنصيب أجهزة وكاميرات حديثة متطورة ذات كفاءة عالية تقوم بالكشف عن درجة حرارة جسم الانسان وتساعد على عدم لمس الزائرين أثناء دخولهم للمرقد الشريف، للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا خلال زيارة الأربعين.

وتمتلك العتبات المقدسة منظومات مراقبة بالكاميرات حديثة متطورة وتوفر ميزة التعرف على المطلوبين للقضاء حال رصدهم بالكاميرات.

وأدخلت العتبات المقدسة مؤخراً بوابات الكترونية لكشف المتفجرات والمواد الممنوعة لتوفير الوقت والجهد في نقاط التفتيش المؤدية الى المراقد المقدسة.

كما أعلنت العتبة الحسينية العام الماضي، عن نصب وتشغيل منظومة لتنقية الهواء من الفايروسات داخل الصحن الحسيني الشريف للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت العتبة العلوية استحداث مجموعة جديدة من المراكز الفرعية لإرشاد التائهين في محيط العتبة المقدسة وصحن السيد فاطمة (عليها السلام)، ومجسرات ثورة العشرين، واستراحتي الإمام الحسن والمرتضى (عليهما السلام) للزائرين.

ووفرت العتبة العلوية المقدسة خدمة الاتصال المجاني للتائهين بهدف إيصالهم الى ذويهم بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الى خدمة النداء الصوتي في محيط الحرم العلوي المطهر بالتنسيق مع قسمي حفظ النظام والمراقبة والاتصالات للبحث والإبلاغ عن التائهين.

وستفتتح العتبة الحسينية خلال زيارة الاربعين (3) سراديب داخل الصحن الحسيني الشريف لتكون في خدمة الزائرين، وهي سرداب الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) وسرداب (باب الرأس) ، وسرداب الشهداء، كما سيدخل الخدمة أيضاً جزء من صحن العقيلة زينب (عليها السلام) بشكل مؤقت.

وأعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، "إكمال كافة الاستعدادات لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وذلك بهدف الحفاظ على امن وسلامة الزائرين".

وفتحت العتبة الحسينية ممرات وشوارع آمنة لتسهيل انسيابية حركة الزائرين، وشكّلت غرفة عمليات مشتركة مع الجهات والأمنية لتأمين مراسيم الزيارة، بالإضافة الى العمل المشترك مع بقية أقسام وشُعب العتبة الحسينية لغرض تقديم افضل الخدمات الصحية والطبية والخدمية للزائرين، وفقا لرئيس قسم حفظ النظام في العتبة رسول عباس فضالة.

ويشارك في تأمين الزيارة هذا العام أكثر من 6000 متطوع يتوزعون على مداخل العتبة الحسينية ونقاط لتفتيش الرئيسة والفرعية المؤدية اليها.

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