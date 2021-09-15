المرشح خلف الحديدي يتحدث لـ”النور” رؤيته لتحقيق تقدم في نينوى

2021/09/15 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أكد المرشح عن محافظة نينوى خلف الحديدي تسلسل 81 الدائرة الخامسة، اليوم الأربعاء، أن المشاكل التي تمر بها المحافظة بسبب عدم وجود صوت صادق وصادح يمثلهم بمصداقية في الحكومة.وقال الحديدي في تصريح لـ”النور نيوز” إنه “لذلك انا اليوم قدمة نفسي كمرشح عن هذه الدائرة احمل رؤية ورسالة اصلاحية ( سياسية، واقتصادية …

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