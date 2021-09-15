وزير التجارة يوجه بتشكيل لجنة عليا لشمول موظفس الوزارة بالحوافز والارباح السنوية

2021/09/15 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير التجارة، علاي الجبوري، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا لدراسة شمول موظفي الوزارة بالحوافز والارباح السنوية.وذكر إعلام التجارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير التجارة علاء احمد الجبوري ترأس، اجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة جرى خلاله مناقشة اهم الملفات والخطط التي تتعلق بمفاصل عمل دوائر وشركات الوزارة”.

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