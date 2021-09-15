بارزاني ووزير الدفاع البريطاني يبحثان آخر مستجدات الحرب على الإرهاب في العراق

2021/09/15 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، آخر مستجدات الحرب على الإرهاب في العراق والمخاوف من عودة داعش للبروز، مشددين على ان مساندة ودعم […]

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