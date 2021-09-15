2021/09/15 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس دَارَتْ دُنْيَانَا سُلَيْمَى هَوًى بَعْدَ صُعُودْبِنَّا وَمَشَى بَاتِرُ التَّارِيْخِ مَا حَفِظَ عُهُودْفِلِسْطِيْنُ كُرُوْمٌ تَنْحَنِي بِالزَّيْتُوْنِ تَجُودْمَوَالِحُ مَدْمَعِي شَرْبٌ لمُحَمَّدٍ وَلِلْمَحْمُودْصَبَّارُ مَرْج ابْنِ عَامِرِ لَا يَخِزُ أَنَامِلْكُمَاتَحْلُو مَطَاعِمُهُ عَلَى الشِّفَاهِ، وَالسُّجُودفِيْ جَامِعِ النَّاعُوْرَةِ لَا تَنْسَيَا فَر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قُلُوْبُ العَاشِقِين مُشْتَعِلَةٌ مَعَكُم - زاهر بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قُلُوْبُ العَاشِقِين مُشْتَعِلَةٌ مَعَكُم - زاهر بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).