النقل تقدم إحصائية خلال نصف عام: 45 ألف عراقي تنقلوا عبر القطارات

2021/09/15 | 21:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عن الأيام المتاحة للتنقل (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النقل، نقل قطاراتها لأكثر من 45 ألف مسافر خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 رغم جائحة كورونا.

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وذكرت الشركة العامة لسكك حديد العراق، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم جعل أيام حركة القطارات (السبت والأحد والاثنين) من كل أسبوع من بغداد إلى البصرة وبالعكس مرورًا بالمحافظات الجنوبية (الحلة الديوانية السماوه الناصرية)".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأعداد جاءت بالتنسيق مع المناطق الجنوبية لتامين الحجوزات المناسبة للمسافرين، ودقة مواعيد انطلاق قطارات المسافرين بواسطة منظومة التتبع GPS ولما تتمتع به الرحلات الصاعدة والنازلة بأفضل وسائل الراحة والسرعة والأمان ودقة المواعيد والأسعار الزهيدة".

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