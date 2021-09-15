شاهد.. كيف رد رئيس وزراء باكستان على سؤال لـCNN حول الوضع في أفغانستان

2021/09/15 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاورت الزميلة، بيكي أندرسون، رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، حول تطورات الوضع في أفغانستان، جاء ذلك في مقابلة حصرية له مع شبكتنا.

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