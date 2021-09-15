2021/09/15 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء الاربعاء، بمصرع منتسب وإصابة ‏خمسة جنود اخرين بهجوم لداعش على اطراف خانقين شمال شرقي ‏المحافظة‎.‎

وقال المصدر لـNRT‏ عربية (15 ايلول 2021) إن "عناصر داعش ‏هاجموا نقطة أمنية للواء 53 من الفرقة الاولى في الجيش ‏العراقي بأسلحة قنص وأخرى متوسطة ما تسبب بسقوط ضحية ‏وإصابة اخر‎".‎

واشار الى ان الهجوم "تزامنا مع انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة ‏نوع (همر) كانت متجهة لإسناد الجيش في النقطة الأمنية ما ادى ‏لإصابة ما لا يقل عن اربعة جنود آخرين‎".‎

واشار المصدر ان "قوات الجيش شنت عملية تمشيط للمنطقة ‏ومطاردة المهاجمين"‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم لداعش على ديالى يخلف ضحية وجرحى في صفوف القوات ‏الامنية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم لداعش على ديالى يخلف ضحية وجرحى في صفوف القوات ‏الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).